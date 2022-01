BBB 22: Striptease de Tiago choca Patrícia e Rebeca Abravanel, mas agrada marido do ator

Tiago Abravanel divertiu o Brasil ao fazer um striptease na edição de sábado, 22, do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo. Quem ficou (literalmente) boquiaberta foram as tias, Patricia e Rebeca Abravanel, filhas de Silvio Santos. Patricia postou no Instagram um registro dela e de Rebeca chocadas com a performance do sobrinho.