Kanye "Ye" West e Julia Fox combinam looks em primeiro tapete vermelho juntos

Assim que as imagens começaram a circular, os fãs nas mídias sociais não puderam deixar de comparar as roupas do casal com os looks jeans usados por Justin e Britney no American Music Awards em 2001. A cantora de "Toxic" admitiu que foi ideia dela se vestir como seu então namorado no tapete vermelho.

Um usuário do Twitter escreveu: "Britney e Justin andaram para que Ye e Julia pudessem correr".