Julia Fox insiste que não está namorando Kanye West por "fama" ou "dinheiro"

Desde então, os holofotes continuaram no casal. Os dois tiveram um jantar de alto nível no restaurante Craig's em West Hollywood, repleto de estrelas, em 10 de janeiro, seguido de uma noite no Delilah's de Los Angeles com amigos famosos que incluem Madonna, Floyd Mayweather e Antonio Brown, onde participaram de mais uma sessão de fotos.

Falando com Interview novamente em 15 de janeiro, Julia chamou seu novo relacionamento de "história de redenção", revelando que o rapper, que está no meio de um divórcio da ex-esposa Kim Kardashian, continua encontrando novas maneiras de surpreendê-la.

"Estou tão acostumada a ser ferrada em relacionamentos, então fico esperando que ele me decepcione, porque ele faz promessas muito grandiosas, e é tipo, 'Como ele poderia fazer isso com todas as outras coisas? ele está acontecendo?'", disse ela. "Mas ele sempre faz."