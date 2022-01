BBB 22: Conheça Maria, a atriz e cantora que está encantando os internautas

A gata ganhou fama nas redes sociais ao postar singles autorais e covers, e a exposição rendeu a ela um convite para participar do Poesia Acústica, projeto de rap da Pineapple Storm. Maria participou de duas faixas do canal: Sobre nós, uma música autoral que já tem mais de 546 milhões de exibições no YouTube, e Capricorniana, de longe a canção mais famosa do projeto.