5 curiosidades sobre os bastidores de 'Euphoria'

Câmera, ação!

Quem viu a produção, deve ter ficado mexido com a cena de luta entre Rue e sua mãe. Porém, o que muita gente não sabe, é que parte da atuação ali foi improvisada pelas atrizes Zendaya e Nika King. De acordo com o IMDb, o diretor Sam Levinson pediu para que elas "fossem ao pescoço uma da outra", mas não imaginava o quão intenso seria. No terceiro take, ele chegou a sair do estúdio…