Emma Roberts e Garrett Hedlund terminam um ano após boas-vindas ao filho

Roberts mais tarde confirmou a notícia em agosto de 2020, postando fotos dela e Hedlund juntos no Instagram e revelando o sexo do bebê, legendando o post: "Eu... e meus dois caras favoritos".

A atriz de American Horror Story contou a história de como sua mãe "derramou o feijão" sobre sua gravidez no Jimmy Kimmel Live!. "Eu estava mantendo minha gravidez bem discreta", compartilhou ela. "Foi um desastre, e eu descobri tudo em um avião, então não consegui falar com ela. Como se eu não pudesse ligar para ela, ou atacá-la, eu poderia simplesmente enviar uma mensagem por iMessage com ela e pedir que ela parasse."