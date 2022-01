Prior dá dicas para participantes do 'BBB 22': "Tem que aproveitar quando está ao vivo"

"É um jogo muito de ação. Sempre vai mudando, mas o Scooby, acho ele muito engraçado, conheci ele aqui fora. A Jade Picon, sou amigo do Leo [Picon], então ele mesmo me mandou mensagem falando sobre torcer pra ela. Se ela for pra jogar, eu torço, brinquei com ele. Mas acredito que esse ano quem vai ganhar vai ser alguém do Camarote", explicou na entrevista.