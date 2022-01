BBB 22: Conheça a relação dos brothers do camarote antes do reality

Pedro Scooby e Brunna Gonçalves

O vínculo em comum dos dois é Anitta. O surfista teve um romance conturbado com a funkeira em 2019, mas, segundo eles, tudo terminou bem. Na mesma época, a Girl From Rio teve uma das maiores tretas públicas entre artistas dos últimos tempos, com Ludmilla, esposa da dançarina. A faísca inicial foram os direitos autorais do hit Onda Diferente, parceria com Rennan da Penha, mas escalou para muito mais. Cada um deles deve ter ouvido muito sobre a confusão, hein?