Além de Silk Sonic: 5 artistas que fizeram residência em Las Vegas

Mariah Carey

Não tem jeito, Mariah é a cara de Vegas. A primeira residência da eterna diva foi em 2015, Mariah #1 To Infinity, no Caesars Palace. O show contava com 18 hits de Carey que ficaram em primeiro nas paradas. As apresentações encerraram em 2017, mas logo deram lugar a outra: The Butterfly Returns, uma série de quatro shows entre 2018 e 2020, no mesmo local.