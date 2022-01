Estrela de 'Sintonia' reflete sobre sua relação com Ritinha e diz: "O melhor está por vir"

E quanto aos próximos trabalhos? Bruna conta estar em um "momento de muita criatividade" e revela seu retorno ao Teatro.

"Estou num momento de muita criatividade, escrevendo muitas coisas, tendo muitas ideias. Penso sim em fazer algo para meu Instagram, não sei se uma websérie ou num formato menor. Mas ideia é o que não falta!"

"A terceira temporada de 'Sintonia' foi confirmada pela Netflix. Além disso, estou com alguns projetos quase saindo do papel e outros ainda embrionários. O que posso adiantar é que esse ano com certeza estarei voltando para o Teatro. Não vejo a hora!", conta a estrela, que ainda promete trabalhar com o namorado, Tainã Stinghen.