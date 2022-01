Visibilidade Trans: Mãe revela como lidou com transição da filha de 5 anos e dá lição de amor

Estudei, pesquisei e compreendi que a minha filha tem direitos e que nós, enquanto sociedade e Estado, temos obrigações com ela. Somado a isso, me cerquei de amigos e familiares que a respeitassem de forma irrestrita. Dos tantos outros que não estavam preparados para tal demonstração de afeto verdadeiro, me despedi. Ainda contei e conto com profissionais que me ajudam a lidar e entender como posso não prejudicar a minha filha, mas sim, ser amparo, apoio e proteção.