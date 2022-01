O chá de bebê com tema animal de Kylie Jenner

Kylie Jenner mostrou todas as fotos adoráveis de seu chá de bebê elegante (e com tema animal) enquanto ela se prepara para das as boas-vindas para seu segundo filho com Travis Scott!

No dia 14 de janeiro, ela postou no Instagram uma foto na qual está usando um vestido branco longo e de mangas compridas, segurando a sua barriga de grávida enquanto posa na frente de algumas estátuas de girafa. O local todo tinha o animal como tema e, inclusive, mini girafinhas de madeira marcavam o lugar de casa pessoa nas mesas do evento.

Os convidados de Kylie incluem Kylie Jenner e sua avó, Mary Jo "MJ" Campbell, que apareceram sorridentes ao lado da fundadora da Kylie Cosmetics em uma foto em família. Mais fotos do local mostravam como estava o ambiente, que tinha uma piscina com rosas brancas, muitas plantas e bolas de vidro por todo o lugar.