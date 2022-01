BBB 22: Douglas e Rodrigo vencem primeira prova para anjo e líder

Nesta sexta-feira, 21, os participantes do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, realizaram uma super prova para decidir os primeiros líder e anjo da edição. A dupla formada por Douglas Silva e Rodrigo Mussi levou a melhor. Os dois terão agora que escolher quem fica com cada função no programa ao vivo desta sexta. Por pouco, Douglas e Rodrigo não perderam a disputa para Viny e Paulo André, mas os brothers foram desclassificados.