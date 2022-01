Ariadna diz que Pedro Scooby já usou o termo transfóbico "traveco" para se referir a ela

"Foi exatamente o que o Scooby fez comigo em 2019 em Milão. Fez um Facetime pro irmão dele e veio falar, ‘tô com 3 traveco aqui'. E na mesma hora eu falei: ‘traveco não, eu sou uma mulher você me respeita'. Claro que essa gracinha ele só fazia quando a Patroa tava dando entrevista", escreveu ela, fazendo referência à Anitta, sua amiga e namorada do surfista na época.