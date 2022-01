Louie Anderson, de 'Baskets', morre aos 68 anos após batalha contra câncer

No início desta semana, o publicitário de Anderson confirmou que o comediante foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin e estava sendo tratado em um hospital em Las Vegas.

A impressionante carreira de Anderson começou na década de 1980, fazendo sua estreia como comediante de stand-up no The Tonight Show em 1984. Em 1988, ele apareceu ao lado de Eddie Murphy no filme de sucesso Um Príncipe em Nova York - papel amado que ele reprisou na sequência de 2021.