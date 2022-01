Pete Davidson se compara a um "diamante no lixo" ao discutir seu fascínio

O Rei de Staten Island? Mais como um "diamante no lixo", de acordo com Pete Davidson. A estrela do Saturday Night Live, Pete Davidson, está levantando as sobrancelhas em meio ao seu romance com Kim Kardashian, então durante um show de stand-up no 9º Concerto Beneficente Anual Patrice O'Neal Comedy, em 18 de janeiro, ele não pôde deixar de fazer uma piada às suas próprias custas enquanto abordava a recente atenção em torno de sua vida.