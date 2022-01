Britney Spears aparece de cabelo roxo em meio à briga de família

Britney parecia estar se sentindo ela mesma, definindo o clipe para a música de Cyndi Lauper, "Girls Just Want to Have Fun".

Parece que ela se reformou antes de curtir uma noite na cidade com o noivo, Sam Asghari. Em 19 de janeiro, o casal jantou no Soho House em West Hollywood, chegando com dois guarda-costas, de acordo com uma testemunha. Britney compartilhou uma foto com Sam, na qual ela parecia ter cabelo lavanda.