Anna Kendrick e Bill Hader estão namorando em segredo há mais de um ano

O E! News entrou em contato com os representantes de Bill e Anna para comentar. Seus representantes se recusaram a comentar para a People.

A notícia do romance secreto do casal chega mais de um ano depois que Bill e a ex-atriz de The O.C. Rachel Bilson terminaram. Os dois, que provocaram rumores de romance no final de 2019 antes de fazer sua estreia no tapete vermelho como casal no Globo de Ouro 2020, estavam juntos há menos de um ano.

Na época da separação, uma fonte disse ao E! News de que Rachel, 40, estava "devastada".