Como John Mayer ajudou a levar corpo de Bob Saget de volta à Califórnia

John Mayer pagou por um avião particular para transportar o corpo de Bob Saget de volta à Califórnia após sua morte, de acordo com o E! News. Em 9 de janeiro, Bob Saget, astro de Três é Demais, morreu em seu quarto de hotel em Orlando, Flórida, durante sua turnê de comédia stand-up.

O funeral do ator de 65 anos foi realizado cinco dias depois em Los Angeles com muitos de seus amigos famosos presentes. Mas o cantor não financiou apenas o voo. Acompanhado pelo comediante Jeff Ross, ele também recuperou o carro de Saget, que estava estacionado no Aeroporto Internacional de Los Angeles.