BBB 22: Ludmilla vai lançar duas músicas em homenagem à Brunna Gonçalves

Desde o anúncio de Brunna no BBB, os internautas estavam esperando a sofrência nas composições saudosas de Lud. Já no último fim de semana (quando o programa ainda nem tinha começado, mas a dançarina já estava em confinamento), a cantora compôs 212, um hit inspirado no perfume da amada. A música será lançada já na próxima semana. Amém!