As revelações bombásticas do livro de memórias de Jamie Lynn Spears

A fama muda tudo

"Quando criança, percebi desde cedo que a carreira da minha irmã usurpou qualquer outra coisa na vida da minha família", explicou Jamie Lynn. "As exigências de sua carreira e o foco de meus pais nela, me fizeram sentir, se não insignificante, inconsequente por anos."

Escrevendo que seus pais davam importância à fama e fortuna, Jamie Lynn foi informada de que a família precisava manter sua irmã mais velha "feliz e produtiva", enquanto sua estrela continuava a subir.

"Eu era tão jovem quando ela surgiu no cenário mundial que não percebi como as coisas começaram a mudar", explicou ela. "Meus pais sempre esperavam que eu fizesse o que me mandavam. No começo isso não parecia incomum na dinâmica pai-filho. Mas eu fui ensinada a obedecer Britney ou me comportar de uma maneira que tornasse as coisas mais fáceis para ela."

Jamie Lynn passou a alegar que Lynne "se divertiu com a atenção que veio por ser a mãe de Britney. As pessoas estavam mais interessadas em quem ela era mais do que nunca, e acho que ela adorou essa parte". Ela também observou que ainda não leu o livro de sua mãe de 2008, Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, porque ela testemunhou "em primeira mão as dificuldades que mamãe e Britney sofreram depois que minha irmã o leu, e eu queria evitar a possível indignação que a leitura de suas palavras provocaria."

Jamie Lynn continuou a notar mudanças no comportamento de sua irmã, que ela estava se tornando "alguém que eu não reconhecia", mas seus pais "reiteravam que ela estava bem e apenas Britney sendo Britney".