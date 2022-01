Os detalhes sobre o acidente que provocou a morte de Gaspard Ulliel

Antes de sua morte inesperada, Ulliel atuou em Cavaleiro da Lua da Marvel Studios, que deve chegar ao Disney+ em 30 de março com Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy.

Ulliel morreu após um acidente de esqui no sul da França. De acordo com a promotora de Albertville, Anne Gaches, cujo escritório conduziu a investigação, o acidente ocorreu na terça-feira, 18, às 16h, na área de esqui do resort La Rosière em Montvalezan. Gaches disse que Ulliel colidiu com outro esquiador no topo da encosta azul Tetras depois de virar à esquerda, presumivelmente para se juntar a seus amigos em outra pista.