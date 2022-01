Ex-agente especial do FBI conclui que Jamie Spears vigiava quarto de Britney Spears

Ebadi (que agora é diretora-gerente associada na prática de Investigações Forenses e Inteligência da Kroll Associates, que foi contratada pelo escritório de advocacia de Britney) disse que chegou à conclusão com base em um interrogatório com Alex Vlasov, ex-funcionário da Black Box Security que primeiro fez a alegação ao falar com o The New York Times no ano passado.

Na época, o advogado de Jamie respondeu a perguntas detalhadas do Times, dizendo: "Todas as suas ações estavam dentro dos parâmetros da autoridade conferida a ele pelo tribunal. Suas ações foram feitas com o conhecimento e consentimento de Britney, seu tribunal -advogado nomeado e/ou o tribunal. O registro de Jamie como curador - e a aprovação do tribunal de suas ações - falam por si."