Primeiro negro do BBB, André Gabeh comenta fala de Natália Deodato sobre escravidão

Em conversa com os colegas de confinamento, a modelo afirmou que os negros foram escravizados por serem "mais fortes e eficientes". A fala gerou revolta nas redes sociais, por ser lida como uma espécie de romantização da escravidão. Gabeh, do BBB1, disse que não concorda com a fala, mas que ao mesmo tempo a cobrança sobre ela é exagerada.