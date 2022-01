Novo 'Pânico' supera 'Homem-Aranha'; veja os fatos revelados sobre a franquia

19. Apesar da pressão inicial dos executivos e do nível de sangue no filme, Craven manteve o clima leve e divertido no set.

"Wes me disse: 'Quando você está fazendo um filme de terror, a experiência não precisa ser horrível'", disse Kennedy ao THR. "É uma das melhores citações que já ouvi. Fizemos esse filme maluco, mas bebíamos vinho à noite e tínhamos jantares civilizados. No final das filmagens, eu estava ficando muito triste porque o filme estava terminando e comecei a chorar. Courteney estava tipo, 'Oh, querida. Não chore. É assim que é. É acampamento de verão.' Eu sou como, 'Mas esta é a minha vida.' Ela disse: 'Não, querida. É apenas sua vida por três meses, mas todos nós temos um vínculo que nunca esqueceremos'."

20. Filmando em locações na Carolina do Norte, todo o elenco ficou no mesmo hotel e saiu juntos, muitas vezes no quarto de Arquette, que tinha lâmpadas coloridas e pôsteres de luz negra.

"David é maluco, então ele comprou todos os brinquedos possíveis que você pode comprar em Santa Rosa, e eles estavam pendurados no teto", disse Campbell ao The Ringer. "Acho que se chamava 'David's Bar' ou 'David's Club' ou algo assim. 'Club David'."

21. Ainda assim, a equipe de limpeza não ficou muito feliz em ter os atores hospedados no hotel. "As empregadas do hotel nos odiavam, ou me odiavam, com certeza, porque estragamos muitos lençóis e fronhas", lembrou Ulrich. "Não importa o quanto você esfregue. Eu não sabia o truque sobre creme de barbear na época, que tira o sangue com muita facilidade. Mas sempre há resíduos e sempre acaba em sua fronha ou lençóis."