Harry Styles remarca apresentações no Brasil para dezembro de 2022

Harry Styles está reprogramando seus shows após o adiamento devido à pandemia da Covid-19. Depois de confirmar presença no Coachella 2022, Harry Styles já divulgou as novas datas para as desejadas apresentações no Brasil. Amamos!

O cantor britânico deve desembarcar em solos brasileiros no início de dezembro. No dia 6, ele se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo.