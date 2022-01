Antonia Fontenelle é condenada por difamação contra Felipe Neto

Tudo começou quando a apresentadora publicou no Instagram um compilado de vídeos de humoristas famosos, e dentre eles os irmãos Neto. Acompanhando o registro, estava o questionamento: "Podemos chamar isso de incitação à pedofilia a olhos nus? Felipe e Luccas Neto, dois irmãos milionários. Um deles faz dinheiro com crianças e o outro com adolescentes cujos pais ignoram o que seus filhos consomem na internet", disse Fontenelle.