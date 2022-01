Gaspard Ulliel, de 'Cavaleiro da Lua', morre aos 37 anos em acidente de esqui

A carreira de ator de Ulliel cresceu durante o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, com seu desempenho como o protagonista no filme de 2007, Hannibal - A Origem do Mal. Nesse mesmo ano, ele apareceu na capa da Vogue francesa ao lado da supermodelo Doutzen Kroes.

Seu status como modelo também ganhou destaque, com o ator também atuando como o rosto da Chanel para sua fragrância masculina, Bleu de Chanel, e como o rosto de Longchamp.