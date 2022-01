BBB 22: Naiara Azevedo canta trecho de música que lançaria com Marília Mendonça

Depois de perguntas sobre os piolhos dos filhos de Pedro Scooby, Naiara Azevedo resolveu cantar na casa do Big Brother Brasil 22, um trecho da música que gravou com Marília Mendonça. Sem saber da polêmica envolvendo o lançamento da faixa 50 por cento, Naiara também falou sobre sua relação com a cantora, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado.