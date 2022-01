Britney Spears envia carta à irmã Jamie Lynn para cessar "afirmações ultrajantes"

De acordo com o The New York Times, citando um processo judicial, o pai de Britney sofreu com alcoolismo em 2004. A publicação também informou que, em 2014, o então advogado de Britney, Samuel Ingham, disse ao tribunal em uma audiência que ela acreditava que seu pai estava bebendo novamente. No entanto, os advogados que representavam a tutela na época disseram que ele "se submeteu voluntariamente a testes de álcool programados regularmente e nunca falhou".