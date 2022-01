BBB 22: Scooby revela a Naiara Azevedo porque os filhos pegam tanto piolho

Nem confinado no Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, Pedro Scooby consegue escapar do problema do piolho dos filhos. O surfista, que deixou flores e uma carta romântica para a esposa, estava conversando com Naiara Azevedo quando a sertaneja comentou sobre as diversas notícias sobre o problema dos filhos, e Scooby justificou: "Em Portugal tem muito piolho". A web, claro, caiu na risada!