Jamie Lynn Spears reflete sobre separação de Britney e Justin Timberlake

Referindo-se à balada lenta de Britney - que saiu no ano seguinte ao single de Justin - ela continuou: "E minha irmã escreveu aquela música 'Everytime' e ela é brilhante com qualquer coisa criativa e ela escolheu essa música no piano. E ela escreveu, e ainda me faz chorar porque penso em como ela estava com o coração partido, porque essa era a música dela e essa era a música dele."

Em fevereiro de 2021, após a exibição do documentário do The New York Times, Framing Britney Spears, Justin enfrentou críticas renovadas dos fãs sobre como ele lidou com a separação e emitiu um pedido de desculpas.