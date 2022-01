Além de Anitta: Poeta Hugo Novaes já ficou com outra famosa

Em entrevista à revista Quem, Hugo Novaes revelou que Anitta não foi a única famosa que beijou e que já ficou com Emilly Araújo, campeã do BBB 17, reality show da TV Globo. Hugo também deu detalhes da repercussão de sua presença no quadro Um Crush Para Anitta, do Domingão com Huck, também da emissora.