Naiara Azevedo incomoda participantes no primeiro dia do 'BBB 22'

O BBB 22, reality show da TV Globo, começou nesta segunda-feira, 17, e Naiara Azevedo, uma das participantes do Camarote, já está gerando um climão dentro da casa. Naiara foi a 17° integrante a chegar, já no fim do programa ao vivo, mas os espectadores também não foram muito com cara dela.