Participantes do 'BBB 22' com Covid-19 são do Camarote, diz jornalista

Segundo comunicado divulgado pela Globo no último dia 12, todos eles estão com a vacinação em dia. "Como parte do protocolo, são realizados testes em todos os participantes e, durante essa rotina, três deles, que estarão no elenco desta edição, testaram positivo. Todos estão com as respectivas vacinas em dia - item obrigatório para a participação no reality -, passam bem, continuam isolados e estão sendo acompanhados por uma equipe médica", explicou a nota.