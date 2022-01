Marido de Tiago Abravanel libera selinho no BBB 22

Liberou! Neste domingo, 16, Lígia Abravanel contou em entrevista ao Space do Muka, no Twitter, que o marido de Tiago Abravanel deixou ele dar selinhos durante a participação no BBB 22, reality show da TV Globo. Segundo a irmã de Tiago, Fernando Poli estabeleceu a regra de que o marido fique só no beijo mesmo.