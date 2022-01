Nova atração nos realities: As redes sociais dos famosos envolvidos com participantes

Com o passar do tempo e o sucesso do BBB as coisas começaram a mudar. A Globo investiu no Pay-Per-View em que os fãs podem acompanhar 24 horas por dia e escolher a melhor câmera para o assunto desejado no momento. Os sites dedicados a notícias do entretenimento e os jornais também ampliaram a cobertura, passando a ser outra fonte de informação sobre o programa.