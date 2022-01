Jordan Cashmyer, estrela de 'Grávida aos 16', morre aos 26 anos

Jordan Cashmyer, que estrelou o reality show da MTV, Grávida aos 16, morreu aos 26 anos. O Departamento de Saúde de Maryland do Gabinete do Médico Legista confirmou a morte da estrela para o E! News no domingo, 16, embora nenhuma causa tenha sido fornecida.

"Ontem à noite recebi uma ligação que nenhum pai deseja", dizia um post compartilhado na página do Facebook do pai de Jordan, Dennis Cashmeyer Jr., que também incluía uma foto em preto e branco da jovem. "Minha amada filha mais velha, Jordan faleceu, ela tinha apenas 26 anos. Nossos corações estão realmente partidos. Nenhum pai deveria ter que passar pela perda de um filho, NUNCA."