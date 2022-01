Grávida, Kylie Jenner arrasa em lindo look rosa no aniversário de Stormi Webster

Kylie Jenner se arrumou toda para a festa de aniversário conjunta de sua filha Stormi Webster e da sobrinha Chicago West no sábado, 15. Acabando com os rumores de que ela já deu à luz seu segundo bebê, Kylie Jenner mostrou sua crescente barriguinha (e estilo de maternidade matador) com duas selfies em vídeo postado nos Stories do Instagram.

Perfeitamente em sintonia com a festa temática de LOL Surprise e Barbie, a magnata de beleza de 24 anos arrasou com um macacão rosa chiclete de gola alta combinado com um casaco rosa grande. Mantendo o cabelo preto solto e repartido no centro, ela completou a vibe feminina com brincos, sombra rosa, cílios longos e lábios cor de malva.