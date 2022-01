Pete Davidson brinca sobre sua vida pessoal "divertida" no SNL

Pete Davidson não teve medo de zombar de sua vida privada na abertura fria do Saturday Night Live nesta semana. O quadro centrou-se em torno do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, interpretado por James Austin Johnson, realizando uma conferência de imprensa para impedir a propagação do COVID-19, incentivando os americanos a pararem de ver Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa nos cinemas.

Quando um jornalista perguntou se havia outras versões do presidente no multiverso, uma referência ao filme da Marvel, Davidson fez sua grande entrada como uma variante mais jovem e sem camisa do líder dos EUA.