O que está acontecendo entre Kim Kardashian e o ex Kanye "Ye" West: por dentro do recente drama

Kim Kardashian e o ex Kanye "Ye" West, cujo relacionamento parece estar mais tenso do que nunca, tiveram um final de semana turbulento. E Kim tem esse recente drama oficialmente "superado" com Kanye.

Na sexta-feira, o Hollywood Unlocked começou a provocar uma entrevista nesta segunda-feira, 17, com o artista, na qual alega que foi recentemente impedido de entrar na casa de sua ex, onde morava, depois de pegar seus filhos na escola. Horas depois, ele lançou uma faixa referenciando Pete Davidson, com quem a mãe de seus filhos está namorando desde o outono passado. No sábado, Ye participou de uma festa do quarto aniversário da filha Chicago West e a da filha de Kylie Jenner, Stormi Webster, depois de alegar em um vídeo viral que inicialmente não foi informado sobre a localização do evento.

"Kanye nunca foi convidado para a festa de aniversário", disse uma fonte próxima a Kim ao E! News no domingo, 16. "Kim estava com a impressão de que ele queria fazer sua própria celebração. Ela estava bem sobre ele vir para a casa de Kylie e está feliz que as crianças possam vê-los juntos."