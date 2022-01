Irmão de Marília Mendonça diz que "fará de tudo" para Naiara Azevedo sair do BBB22

O BBB22 nem começou e já está dando polêmica! João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, cantora que faleceu em um acidente de avião no ano passado, revelou que vai fazer de tudo para que a sertaneja Naiara Azevedo saia do reality show.

Isso aconteceu após ser revelado que a equipe de Naiara pretende cumprir com o lançamento da parceria musical dela e de Marília, 50 Por Cento, agora em janeiro, durante a participação dela no reality. Porém, a família de Mendonça afirmou que a falecida cantora não queria que a colaboração fosse lançada e que eles não foram contatados pela equipe de Azevedo para falar sobre o lançamento. Com isso, Gustavo afirmou que não vai deixar ninguém se promover em cima da irmã.

"Parabéns, você nunca enganou ninguém", escreveu ele, falando sobre Naiara. "Todo mundo já sabia que você entraria no 'BBB' para se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa".