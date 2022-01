Jamie Lynn Spears posta frase sobre "verdade" após Britney Spears acusar ela de mentir

Jamie Lynn Spears aparentemente rebateu as acusações de sua irmã mais velha, Britney Spears, enquanto promove seu livro de memórias, Things I Shoud Have Said.

"Ninguém tenta derrubar mais o seu nome do que quem tem medo que você conte a verdade para as pessoas", publicou a atriz de Zoey 101 no Instagram no dia 14 de janeiro.

O post misterioso veio em meio a briga da estrela do pop de 40 anos e Jamie Lynn, de 30, que recentemente falou sobre a relação complicada delas em uma entrevista com a ABC News, no dia 12 de janeiro. A irmã de Brit relembrou um incidente no qual sua irmã mais velha trancou elas duas em um quarto com uma faca em mãos. Jamie disse para os apresentadores que ela ficou muito "assustada" enquanto tudo estava acontecendo, o que começou a lhe dar "ataques de pânico".

Britney respondeu as acusações no Twitter afirmando que Jamie Lynn "chegou em um nível ainda mais baixo". "Eu nunca estive ao seu lado com uma faca e você sabe que eu jamais faria isso!", disse ela. "Pare com essas mentiras loucas para vender livros de Hollywood".