Kanye "Ye" West comparece na festa de aniversário de Chicago West e Stormi Webster. Veja fotos!

Surpresa!

Kanye "Ye" West foi visto na festa conjunta de sua filha Chicago West com sua sobrinha Stormi Webster, após o drama relacionado com o término entre ele e Kim Kardashian.

O artista compareceu na festa com tema da Barbie e das bonecas L.O.L. Surprise! na tarde desse sábado, 15 de janeiro. Ele foi visto conversando com a mãe de sua ex Kris Jenner em um vídeo publicado no Instagram Story por Atiana De La Hoya, filha da ex do atual noivo de Kourtney Kardashian, Travis Barker.

O E! News descobriu que essa foi só uma das duas festas que Chicago teve, já que Ye ia comemorar com ela em outro evento mais tarde.