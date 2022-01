Famosos que se assumiram LGBTQIA+ e ajudaram na luta contra o preconceito

Recentemente, Marco Pigossi deu detalhes sobre o processo de se assumir gay publicamente. Para Pigossi, galã de novelas da TV Globo, a possibilidade de se revelar gay era assustadora.

No entanto, com a sociedade levantando debates sobre o combate ao preconceito e a importância do respeito à orientação sexual de cada um, o artista decidiu ‘sair do armário'. Após a revelação ele sofreu ataques homofóbicos, mas também recebeu acolhimento de grande parte do público. Apesar de tudo, o ator não se arrepende.

"Foi uma libertação. Uma festa. Nada como viver às claras, ser o que se é em privado e em público. Talvez os futuros galãs não sintam o mesmo medo que eu senti de perder minha carreira", disse Pigossi em entrevista à revista Piauí.