Por que é tão importante que temas sensíveis sejam abordados em séries adolescentes?

A estreia da segunda temporada de Euphoria quebrou o recorde de episódio mais comentado nas redes sociais de séries da HBO. A produção superou o episódio final de Game of Thrones que era o mais comentado entre as produções da HBO. Bombástico, né?

Esse sucesso todo vem não só de todo o talento envolvido na produção, com atrizes e profissionais maravilhosos, mas também pela expectativa do que vai acontecer com a vida das personagens dentro da narrativa…

Rue, interpretada por Zendaya, tem um sério problema com drogas. Além disso, outros tópicos são abordados na história, como questões de gênero, sexo, machismo e saúde mental. A própria atriz deixou um aviso no Twitter de que a nova temporada está bastante intensa, ainda mais do que a primeira.