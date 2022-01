Como Tom Holland e Zendaya vão lidar com a maldição do 'Homem-Aranha'?

O casal do momento é, sem dúvidas, Tom Holland e Zendaya. Par romântico dentro e fora das telas, os pombinhos compartilham de uma química sem igual, que é de deixar qualquer um com vontade de amar também.

Acontece que os dois não são os únicos protagonistas de Homem-Aranha a se relacionarem na vida real — na verdade, todos os atores que viveram o casal nas adaptações da HQ acabaram se apaixonando. O problema é que tempos depois, as relações acabaram. Maldição ou magia?

A produtora da nova trilogia da trama, Amy Pascal, chegou a revelar ao jornal The New York Times que tentou evitar que Tom e Zendaya ficassem juntos fora das filmagens: "Eu conversei em privado com Tom e Zendaya, separadamente, quando os escolhemos para os papéis, e dei um sermão: não façam isso. Só não façam, tentem evitar", contou ela. Mesmo com o conselho, quando o amor fala mais alto, não tem jeito.