Equipe de Jade Picon sugere que Leo se afaste das redes sociais durante o BBB22

Jade Picon foi confirmada como uma das participantes do Big Brother Brasil 22 e o irmão dela, Leo Picon, já garantiu que vai estar na torcida por ela online, custe o que custar!

O influencer afirmou que a equipe de sua irmã sugeriu que ele se afastasse das redes sociais enquanto ela está no reality. Segundo ele, isso seria para não publicar algo polêmico que possa prejudicar a passagem dela no programa.

"Durante a participação dela, vou ficar fora da internet. Sem nenhuma rede social. Foi por isso que ela me deu o pix de 1,5 milhão. Equipe jurídica disse que eu posso prejudicar a participação dela com as merdas que eu falo. Beijos. Vou curtir a vida offline", disse ele.