Kanye West quebra o silêncio sobre caso de agressão

Kanye "Ye" West está falando sobre o caso de agressão que acabou terminando em uma investigação da Polícia de Los Angeles.

Um representante da polícia revelou ao E! News que o rapper ganhador do Grammy e um homem que não teve a identidade revelada entraram em uma briga em Los Angeles, na última quinta-feira, 13 de janeiro, e que no momento que as autoridades chegaram, Ye tinha saído do local. Em seguida, um relatório sobre o incidente foi registrado com o nome de Ye. A FOX LA afirmou que ele supostamente deu um soco em um homem e o derrubou no chão após a pessoa pedir um autógrafo para ele.

Em uma entrevista para o Hollywood Unlocked, Ye disse para o apresentador Jason Lee que a pessoa que se aproximou dele não era um fã, mas uma pessoa que queria "pegar autógrafos para vendê-los".

"Às 3 horas da madrugada, na frente [da balada Soho] Warehouse. Eu disse: 'Você não sabe com o que estou lidando agora'. Eu terminei duas músicas, vim do estúdio. Eu criei a música, um ensaio improvisado", afirmou ele. "E esse cara estava tendo uma atitude agressiva, falando: 'O que você vai fazer?'. Deixa eu te falar, essa máscara azul de COVID não vai me impedir de te derrubar".