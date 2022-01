Atriz de Rebelde terá que amputar grande parte do dedo por causa de câncer

Recomendado para você : Atriz de Rebelde amputa grande parte do dedo por causa de câncer

Grettell Valdez, mais conhecida como a professora de matemática em Rebelde, está passando por um momento complicado em sua vida. A atriz revelou através de um vídeo no Instagram que terá que amputar grande parte de seu dedo por causa de um câncer. Melhoras, Grettell!

"Há mais de 4 anos eu fui diagnosticada com um câncer no dedo. Eles tiraram ele, colocaram um enxerto e então a doença desapareceu", revelou ela enquanto segurava as lágrimas. "Recentemente fui fazer um check-up e eles me disseram: 'Tem um pedaço suspeito, vou retirar e mandar para uma biópsia'".